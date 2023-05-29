$80.06+0.0985.90-0.02

В России предложили эффективный способ блокировки VPN и нежелательных сайтов

Член конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации, Артём Шейкин, высказал мнение о необходимости создания в России аналога «китайского файрвола».

В России предложили эффективный способ блокировки VPN и нежелательных сайтов
© Ferra.ru

Якобы, таким образом российские власти смогут успешно блокировать доступ к нежелательным сайтам и сделают невозможным обход подобных запретов, в том числе при помощи VPN-сервисов.

Шейкин отметил, что такой шаг становится необходимым в свете беспрецедентного давления, с которым Россия сталкивается со стороны западных стран и их враждебной политики.

Он подчеркнул, что такой аналог «китайского файрвола» будет полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая VPN-сервисы, если эти ресурсы продолжат игнорировать законодательство России.

В качестве примера политик привел Википедию, которая, по его словам, стала «информационным оружием» в руках западных стран. Он заявил, что на этом ресурсе намеренно искажаются исторические и политические факты, связанные с Россией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий