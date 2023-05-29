В Китае сборщиков iPhone 15 начали завлекать бонусами в размере $500

Уже в июне планируется запуск производства новых iPhone — iPhone 15. В связи с этим крупнейший завод по производству смартфонов Apple — Foxconn — ускоряет набор сотрудников в Чжэнчжоу.

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По имеющимся данным, уже с сегодняшнего дня, 29 мая, будет увеличена сумма премии для новых сотрудников. Теперь она будет достигать максимального значения в $500 на человека.

Отметим, что ещё недавно, с 22 по 28 мая, предлагаемые премии составляли максимум $420 на человека. Таким образом, сумма вознаграждения увеличилась почти на $100.