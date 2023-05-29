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В Евросоюзе пригрозили Twitter блокировкой

Министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро пригрозил соцсети Twitter блокировкой в Евросоюзе при отказе соответствовать правилам по дезинформации. Об этом он заявил в эфире радио France Info.

В Евросоюзе пригрозили Twitter блокировкой
© Lenta.ru

«Twitter будет запрещен в Евросоюзе, если он не будет соответствовать нашим правилам», — заявил Барро.

Министр напомнил, что с 25 августа в Евросоюзе вступят в силу правила, обязывающие крупные онлайн-площадки в том числе активно бороться с дезинформацией. По его словам, к 25 августа Twitter уже должен соответствовать новым правилам, иначе он «не будет приветствоваться» в Европе. При допущении повторного нарушения, указал Барро, соцсеть будет запрещена в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что в список площадок, над которыми в Евросоюзе усилят контроль в августе, также попали поисковики Google и Bing, а также платформы YouTube, Twitter, TikTok, Wikipedia и Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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