В Евросоюзе пригрозили Twitter блокировкой

Министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро пригрозил соцсети Twitter блокировкой в Евросоюзе при отказе соответствовать правилам по дезинформации. Об этом он заявил в эфире радио France Info.

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«Twitter будет запрещен в Евросоюзе, если он не будет соответствовать нашим правилам», — заявил Барро.

Министр напомнил, что с 25 августа в Евросоюзе вступят в силу правила, обязывающие крупные онлайн-площадки в том числе активно бороться с дезинформацией. По его словам, к 25 августа Twitter уже должен соответствовать новым правилам, иначе он «не будет приветствоваться» в Европе. При допущении повторного нарушения, указал Барро, соцсеть будет запрещена в Евросоюзе.