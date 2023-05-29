Представлены смартфоны Honor 90 и 90 Pro

Компания Honor анонсировала свои новые смартфоны Honor 90 и Honor 90 Pro. Отличительной особенностью новинок стал дисплей со сверхвысокой ШИМ-регулировкой с частотой 3840 Гц и сертификацией TÜV Rheinland на отсутствие мерцания.

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Honor 90 Pro

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Honor 90 Pro оснащён большим 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700×1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-затемнением 3840 Гц. На данный момент флагманские смартфоны поддерживают частоты ШИМ 2160 Гц, 1920 Гц и 1440 Гц. А по международному стандарту IEEE Std1789-2015, частота мерцания экрана свыше 3125 Гц не представляет опасности для глаз человека.

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Кроме того, дисплей имеет контрастность 5 000 000 : 1, максимальную яркость 1600 нит, поддерживает отображение 1,07 миллиарда цветов и глубину цвета 10 бит. Дактилоскопический сканер интегрирован в экран. Производительность Honor 90 Pro обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с GPU Adreno 730. Объём ОЗУ составляет 12/16 ГБ, объём встроенной памяти – 216/512 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт.

На задней панели смартфона установлена тройная основная камера: главный датчик на 200 Мп (1/1.4", f/1.9, EIS);

сверхширокоугольный макро-объектив на 12 Мп (f/2.2, 112°);

телеобъектив на 32 Мп (f/2.4, OIS + EIS) с режимами 1х, 2х и 2,5х.

Также Honor 90 Pro оснащён двойной селфи-камерой: главный датчик на 50 Мп (f/2.4);

сенсор глубины на 2 Мп (f/2.4).

Поддерживается AI и сверхширокоугольная съёмка на 100°. Минимальное расстояние фокусировки может составлять всего 2,5 см.

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Из прочих особенностей стоит отметить Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS. Есть чип NFC. Размеры Honor 90 Pro составляют 163,8×74,8×8,1 мм при весе 192 грамма.

Honor 90

Honor 90 получил 6,7-дюймовый экран с разрешением 2664×1200 пикселей. Все остальные характеристики экрана такие же как и у Pro-версии. Также в смартфоне установлен 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и GPU Adreno 644. Аккумулятор той же ёмкости, что и старший брат, но с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

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Основная камера тройная: главный датчик на 200 Мп (1/1.4", f/1.9);

широкоугольный датчик на 12 Мп (f/2.2, угол захвата 112°, дистанция фокусировки 2,5 см, автофокус);

датчик глубины на 2 Мп (f/2.4).

Разрешение селфи-камеры составляет 50 Мп (f/2.4, угол захвата 100°). Поддерживается запись видео 4K и EIS. Размеры: 161,9×74,1×7,8 мм, вес – 183 грамм. Все остальные характеристики идентичны старшей модели.

Доступность, цвета, цена

Продажи смартфонов в Китае стартуют 7 июня. Новинки доступны в чёрном, белом, зелёном и градиентном цветовых вариантов.

Стоимость Honor 90 Pro составляет: 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 3299 юаней (~$467);

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 3599 юаней (~$509);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ – 3899 юаней (~$551).