Mozilla собирается внедрить в браузер Firefox сразу два чат-бота

При этом финальное решение разработчиков зависит от достигнутых переговоров с обеими компаниями. Mozilla важно взять от обеих только лучшее, тем самым найдя оптимальное решение.

К слову, Google уже давно является партнером Mozilla, выплачивая ей значительные суммы за использование своего поисковика по умолчанию в системе. Сейчас же Mozilla хочет разделить поиск и чат-бот, отчего могут быть изменены и имеющиеся уже сделки.