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TheInformation: Mozilla собирается интегрировать в браузер Firefox чат-бота ChatGPT и Google Bard

Компания Mozilla планирует внедрить в свой браузер Firefox сразу два популярных чат-бота - ChatGPT от OpenAI и Google Bard, выяснил портал TheInformation.

Mozilla собирается внедрить в браузер Firefox сразу два чат-бота
© globallookpress.com

При этом финальное решение разработчиков зависит от достигнутых переговоров с обеими компаниями. Mozilla важно взять от обеих только лучшее, тем самым найдя оптимальное решение.

К слову, Google уже давно является партнером Mozilla, выплачивая ей значительные суммы за использование своего поисковика по умолчанию в системе. Сейчас же Mozilla хочет разделить поиск и чат-бот, отчего могут быть изменены и имеющиеся уже сделки.

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