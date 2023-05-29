NVIDIA анонсировала чип Grace Hopper для задач ИИ

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на выставке Computex 2023 в Тайбэе, объявил о начале производства суперчипа NVIDIA GH200 Grace Hopper, который предназначен для систем, выполняющих сложные программы искусственного интеллекта. Данный чип станет фундаментом для новой суперкомпьютерной платформы DGX GH200 AI, созданной для массовых генеративных рабочих нагрузок ИИ.

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NVIDIA Grace Hopper

NVIDIA Grace Hopper включает в себя 72-ядерный процессор Grace, графический проессор Hopper, 96 ГБ памяти HBM3 и 512 ГБ LPDDR5X в одном корпусе, и 200 миллиардов транзисторов. Обладая общей пропускной способностью более 900 ГБ/с, он обеспечивает в семь раз более высокую пропускную способность, чем стандартные линии PCIe Gen5, имеющиеся в традиционных ускоренных системах, обеспечивая невероятные вычислительные возможности для самых требовательных приложений генеративного ИИ и высокопроизводительных вычислений.

NVIDIA DGX GH200

DGX GH200 объединяет 256 суперчипов для достижения общей скорости 1 экзафлопс – десять в степени 18, или один миллиард миллиардов операций с плавающей запятой в секунду – с использованием 144 ТБ общей памяти. По данным NVIDIA, компьютер в 500 раз быстрее оригинальной машины DGX A100, выпущенной в 2020 году.

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NVIDIA MGX

В ходе выступления также была представлена MGX – эталонная архитектура для производителей систем, позволяющая быстро и с минимальными затратами создавать более 100 вариантов серверов. По словам NVIDIA, первыми партнерами, использующими эту спецификацию, являются ASRock Rack, ASUS, GIGABYTE, Pegatron, QCT и Supermicro, причем QCT и Supermicro первыми выйдут на рынок с системами уже в августе.

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