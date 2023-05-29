Xiaomi выпустила велотренажер c функцией генерации электричества

Представлен велотренажер c функцией генерации электричества и подзарядки смартфона
Компания Xiaomi представила велотренажер, который может генерировать электроэнергию прямо во время занятий спортом. Об этом сообщил портал Rozetked.
Тренажер получил название Xiaomi Mijia Spinning Bike. Его вес составляет менее 40 кг, а площадь занимаемого пространства — 0,45 кв. м, что позволяет разместить его даже на балконе. Внешнего питания у велотренажера нет.
Устройство позволяет заряжать смартфон или планшет по технологии беспроводной зарядки мощностью до 20 Вт — для этого придется крутить педали. Однако для тех, кто не готов к интенсивным тренировкам, предусмотрена подзарядка и при помощи кабеля USB-C.
Всего в тренажере доступно 32 режима тренировок. В приложении Mijia также можно найти специальные программы, составленные профессиональными тренерами. Стоимость новинки на краудфандинговой платформе составляет 1799 юаней (около 20 тыс. руб.).
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