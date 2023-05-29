$79.97-0.0285.92+0.04

Представлен велотренажер c функцией генерации электричества и подзарядки смартфона

Компания Xiaomi представила велотренажер, который может генерировать электроэнергию прямо во время занятий спортом. Об этом сообщил портал Rozetked.

Xiaomi выпустила велотренажер c функцией генерации электричества
© Xiaomi

Тренажер получил название Xiaomi Mijia Spinning Bike. Его вес составляет менее 40 кг, а площадь занимаемого пространства — 0,45 кв. м, что позволяет разместить его даже на балконе. Внешнего питания у велотренажера нет.

Устройство позволяет заряжать смартфон или планшет по технологии беспроводной зарядки мощностью до 20 Вт — для этого придется крутить педали. Однако для тех, кто не готов к интенсивным тренировкам, предусмотрена подзарядка и при помощи кабеля USB-C.

Всего в тренажере доступно 32 режима тренировок. В приложении Mijia также можно найти специальные программы, составленные профессиональными тренерами. Стоимость новинки на краудфандинговой платформе составляет 1799 юаней (около 20 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что корейский бренд Fineday представил на Kickstarter клавиатуру Fineday 3.0, выполненную в виде старой печатной машинки.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий