Xiaomi выпустила велотренажер c функцией генерации электричества

Компания Xiaomi представила велотренажер, который может генерировать электроэнергию прямо во время занятий спортом. Об этом сообщил портал Rozetked.

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Тренажер получил название Xiaomi Mijia Spinning Bike. Его вес составляет менее 40 кг, а площадь занимаемого пространства — 0,45 кв. м, что позволяет разместить его даже на балконе. Внешнего питания у велотренажера нет.

Устройство позволяет заряжать смартфон или планшет по технологии беспроводной зарядки мощностью до 20 Вт — для этого придется крутить педали. Однако для тех, кто не готов к интенсивным тренировкам, предусмотрена подзарядка и при помощи кабеля USB-C.

Всего в тренажере доступно 32 режима тренировок. В приложении Mijia также можно найти специальные программы, составленные профессиональными тренерами. Стоимость новинки на краудфандинговой платформе составляет 1799 юаней (около 20 тыс. руб.).