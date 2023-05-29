Владелец «Википедии» подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Фонд Wikimedia Foundation, который является владельцем онлайн-энциклопедии «Википедия», подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation, который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к ряду публикаций.
«Беседа по двум искам Wikimedia Foundation к Генеральной прокуратуре РФ, первому замгенпрокурора РФ Анатолию Разинкину, Роскомнадзору назначена на 10 июля в 9:45 и 1:25 по московскому времени», — сообщили в пресс-службе суда.