Владелец «Википедии» подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

© Lenta.ru

Фонд Wikimedia Foundation, который является владельцем онлайн-энциклопедии «Википедия», подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation, который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к ряду публикаций.