Ученые сняли на видео необычное поведение осьминога во сне

«Поведение говорило о том, что у него был стресс, который может свидетельствовать о том, что ему просто снился плохой сон. Это было действительно странно: сначала казалось, что ему больно, а потом он встал, и, как ни в чем не бывало, продолжил свой обычный день», – отметили биологи.