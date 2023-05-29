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Инфраструктуру "Сколково" атаковали хакеры, которые получили доступ к некоторым ресурсам

Инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке, в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. Злоумышленники получили частичный доступ к информационным системам, ведется работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Инфраструктуру «Сколково» атаковали хакеры
© РИА Новости

"В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда "Сколково", - сообщили в пресс-службе.

Первым о проникновении в системы фонда сообщил Telegram-канал "Утечки информации". Авторы публикации тем не менее отмечали, что критичных пользовательских данных и в принципе баз данных в "утечке" не обнаружено. В самом фонде добавили, что сейчас временно недоступны публичные информационные ресурсы, такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы, но основная часть функционала будет восстановлена в течение суток.

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