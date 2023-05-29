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11 минут назад

В России улучшили метод определения отклонений в генах

Ferra.ruиещё 1

Российские учёные разработали технологию, которая будет применяться для ранней диагностики проблем плода

В России улучшили метод определения отклонений в генах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН разработали новый метод скрининга эмбрионов для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Исследователи использовали нейросеть, которая ищет генетические отклонения у будущих плодов. Этот метод также позволяет визуализировать расположение хромосом внутри ядра в трёхмерной структуре. Об этом рассказала Ольга Кардымон, биоинформатик и руководитель группы «Биоинформатика» в Институте искусственного интеллекта, AIRI.

Новый метод скрининга отличается от существующих на рынке. Он не только считывает последовательность ДНК и определяет мутации, но и даёт возможность увидеть, как хромосомы взаимодействуют в трёхмерной структуре ядра. Учёные смогут лучше понять, как различные гены взаимодействуют друг с другом и какие регуляторные процессы влияют на эти изменения. Однако на данный момент исследование находится на стадии научной разработки, и проводятся тестирования на различных образцах, включая неэмбриональные, синтетические и живые образцы с аномалиями числа хромосом.

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