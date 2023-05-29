Корейская компания создала клавиатуру в виде печатной машинки

Корейский бренд Fineday представил на Kickstarter клавиатуру Fineday 3.0, выполненную в виде старой печатной машинки. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Клавиатура способна подключаться к компьютеру или смартфону при помощи Bluetooth. Заявлена совместимость гаджета как с Windows и macOS, так и iOS с Android. Небольшое устройство вроде смартфона можно закрепить на клавиатуре в том месте, где у классических печатных машинок располагалась бумага.

Отмечается, что символы на клавишах выгравированы, а не нанесены печатью, из-за чего они будут стираться медленнее, чем на обычной клавиатуре. Работает Fineday 3.0 на двух АА-батарейках.