Изготовление каменных орудий было опасным для древних людей

Ученые Кентского университета в Великобритании обнаружили, что изготовление каменных орудий представляло потенциальную опасность для древних людей. Различные травмы в отсутствие современных методов лечения могли привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Antiquity.

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Исследователи провели опрос среди 131 кнэппера (англ. knappers) — современных мастеров по обработке камня, которые придают нужную форму кремню, обсидиану или другому камню с раковистыми изломами путем скалывания отдельных кусков. Оказалось, что кнэппинг часто сопровождается колотыми травмами, даже несмотря на то, что большинство мастеров используют средства индивидуальной защиты. Рваные раны, ушибы и проникающие ранения могут возникать практически на любой части тела.

Некоторые травмы оказывались достаточно тяжелыми, и четверть респондентов сообщала, что была вынуждена обращаться за помощью или получала профессиональную медицинскую помощь. Результаты указывают на то, что архаичным обществам приходилось нести серьезные или даже фатальные издержки при обработке каменных орудий.