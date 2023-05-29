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В WhatsApp появится новая возможность

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям делиться экраном с собеседниками. О новой возможности сервиса сообщили специалисты портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится возможность трансляции экрана собеседнику
© Lenta.ru

Разработчики WhatsApp внедрят новую функцию, которая позволит пользователям транслировать свой экран во время видеозвонка. Отмечается, что функция доступна некоторым тестировщикам, которые устанавливают последнюю бета-версию WhatsApp для Android 2.23.11.19 из магазина приложений Google Play.

«Вы сможете делиться экраном, если нажмете на новый значок, который расположен в панели управления вызовами. Когда вы решите поделиться своим экраном, все, что отображается на вашем экране, будет записано и передано получателю», — объясняют специалисты.

Эксперты отмечают, что опция может быть недоступна в старых версиях Android, в больших групповых звонках. Получатель, по словам специалистов, также может не получить содержимое экрана собеседника, если он использует устаревшую версию WhatsApp. Когда функция станет доступна для всех пользователей, пока не сообщается.

Ранее в WhatsApp появилась функци редактирования отправленных сообщений. Теперь пользователи могут изменить сообщение в течение 15 минут после отправки. Для этого им нужно нажать на сообщение, а затем выбрать функцию «Изменить» в появившемся меню.

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