В WhatsApp появится возможность трансляции экрана собеседнику

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям делиться экраном с собеседниками. О новой возможности сервиса сообщили специалисты портала WABetaInfo.

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Разработчики WhatsApp внедрят новую функцию, которая позволит пользователям транслировать свой экран во время видеозвонка. Отмечается, что функция доступна некоторым тестировщикам, которые устанавливают последнюю бета-версию WhatsApp для Android 2.23.11.19 из магазина приложений Google Play.

«Вы сможете делиться экраном, если нажмете на новый значок, который расположен в панели управления вызовами. Когда вы решите поделиться своим экраном, все, что отображается на вашем экране, будет записано и передано получателю», — объясняют специалисты.

Эксперты отмечают, что опция может быть недоступна в старых версиях Android, в больших групповых звонках. Получатель, по словам специалистов, также может не получить содержимое экрана собеседника, если он использует устаревшую версию WhatsApp. Когда функция станет доступна для всех пользователей, пока не сообщается.