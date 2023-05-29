Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12T Pro

Внезапно Xiaomi представила свой новый смартфон — Redmi Note 12T Pro. Устройство должно стать преемником прошлогодней модели Redmi Note 11T Pro.

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Компания подтвердила, что Redmi Note 12T Pro будет оснащен IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 20.5:9. На представленных брендом фото видно, что экран новинки будет плоским, как у предыдущей модели.

Xiaomi также рассказала, что в основу смартфона ляжет процессор Dimensity 8200 Ultra от MediaTek.

Gizmochina

Gizmochina

Gizmochina