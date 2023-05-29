$79.97-0.0285.92+0.04

Xiaomi представила долгожданный Redmi Note 12T Pro

Внезапно Xiaomi представила свой новый смартфон — Redmi Note 12T Pro. Устройство должно стать преемником прошлогодней модели Redmi Note 11T Pro.

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12T Pro
© Ferra.ru

Компания подтвердила, что Redmi Note 12T Pro будет оснащен IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 20.5:9. На представленных брендом фото видно, что экран новинки будет плоским, как у предыдущей модели.

Xiaomi также рассказала, что в основу смартфона ляжет процессор Dimensity 8200 Ultra от MediaTek.

Gizmochina
Gizmochina
Gizmochina

Предполагается, что Redmi Note 12T Pro получит 12 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 13 «из коробки». Согласно сертификации 3C, устройство, скорее всего, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Другие детали смартфона пока не подтверждены.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий