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Космическое ведомство Индии сообщило о запуске навигационного спутника нового поколения

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила в понедельник ракету-носитель GSLV с новейшим навигационным спутником NVS-01 на борту. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник нового поколения
© globallookpress.com

"После полета продолжительностью около 19 минут спутник NVS-01 был точно выведен на геосинхронную переходную орбиту. Последующие маневры по поднятию орбиты выведут NVS-01 на запланированную геостационарную орбиту", - говорится в сообщении.

Индийское космическое ведомство со штаб-квартирой в Бангалоре намерено вывести на орбиту серию навигационных спутников второго поколения, обеспечивающих точную навигацию в режиме реального времени в Индии в районе 1 500 км вокруг Индостана.

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