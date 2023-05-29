Доступный флагман Samsung Galaxy S23 FE получит процессор Exynos 2200

За последние пару недель в Сети появилось множество слухов и утечек, связанных с новым недорогим флагманом Samsung — Galaxy S23 FE.

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Так, например, свежая порция информации от инсайдеров раскрыла «железные» особенности устройства.

По словам интернет-источников, смартфон получит фирменный процессор Exynos 2200. При этом ожидается, что версии на базе Qualcomm Snapdragon не будет.

Сообщается, что выбор использовать процессор Exynos 2200 вместо Snapdragon 8+ Gen 1, предположительно, является стратегическим шагом Samsung для сокращения затрат и поддержания прибыльности.

Однако такое решение может повлиять на продажи Galaxy S23 FE.

Что же до камеры смартфона, то известно следующее: фронтальная камера будет иметь 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1.12um. Главная камера, как утверждается, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором с размером пикселя 1.0um (GN3).

Вместе с тем устройство будет включать 3-кратный телефото объектив с 8-мегапиксельным сенсором и размером пикселя 1.0um (Hi-347), а также ультраширокоугольную камеру с 12-мегапиксельным сенсором и размером пикселя 1.12um (IMX258). Такой набор инсайдеры назвали «превосходным».