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В России готовятся подключить сотовые телефоны к спутникам

В России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи, к примеру, на Крайнем Севере. Об этом говорится в проекте стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года.

В России готовятся подключить сотовые телефоны к спутникам
© ТАСС

«Российские пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет там, где нет никакой сотовой связи. Сотово-спутниковая связь должна решить проблемы с коммуникациями в регионах Крайнего Севера, на автотрассах и в удаленных населенных пунктах», — публикуют текст документа «Известия».

Уточняется, что сотово-спутниковая сеть связи появится в России к 2035 году. К этому времени будет создана гибридная система связи, покрывающая всю РФ интернетом и резервирующая телевещание, сообщает издание.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что в РФ улучшили покрытие трасс мобильной связью. К примеру, сигнал «МегаФона» стал лучше ловить на 95% территории 32 магистральных трасс. Кроме того в Росстате заявляли, что телеком-услуги в России продолжают дорожать, передает «Национальная служба новостей».

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