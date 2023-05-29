В Китае нашли древнейшее кожаное седло в гробнице кочевницы

Ученые из Цюрихского университета обнаружили кожаное седло возрастом 2700 лет в гробнице женщины в Китае — оно может быть самым старым из когда-либо найденных, а вместе с другими артефактами доказывает, что древние кочевницы могли становиться профессиональными наездницами. Исследование опубликовано в Archaeological Journal.

© Wertmann et al, 2023/Archaeological Research in Asia

Седло, созданное примерно 2700 лет назад, было обнаружено в могиле женщины на кладбище в Янхае в Турфанской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Погребенная здесь женщина была одета в кожаное пальто, шерстяные штаны и короткие кожаные сапоги. Ее тело было расположено так, будто она была в седле. Это позволяет предположить, что она была всадницей и участвовала в скотоводстве и путешествиях своего народа.

Считается, что гробницы в Янхае принадлежат людям культуры Субэйси, населявшим Турфанский бассейн около 3000 лет назад. Эти люди имели такое же вооружение, конское снаряжение и одежду, что и скифы, и, возможно, контактировали с ними в районе Горного Алтая. Но в то время как скифы были кочевниками, всадники Субэйси, вероятно, были скотоводами, которые заботились о стадах животных в Турфанской котловине.