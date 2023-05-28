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Ученые: в течение ближайших 20 лет мы перестанем видеть звезды

Ученые предупреждают, что в течение ближайших 20 лет население Земли перестанет видеть звезды. Все дело в засвечивании ночного неба искусственными источниками освещения, пишет Guardian.

Ученые: в течение ближайших 20 лет мы перестанем видеть звезды
© Unsplash

Свет от них рассеивается в нижних слоях атмосферы, осложняя наблюдения за космическими объектами из населенных пунктов. В 2016 году астрономы сообщили, что Млечный Путь уже невозможно разглядеть с третьей части земного шара. В последние годы проблема обострилась из-за более широкого использования светодиодов.

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Расположение звезд все еще используется для навигации, и со временем, чтобы провести расчеты, астрономам придется выезжать в труднодоступные уголки планеты. Скорее всего разглядеть звезды можно будет только в таких местах, где нет ни одного населенного пункта на протяжении сотен километров, например, в Тихом Океане или Сахаре, полагает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН «Для того, чтобы убедиться в том, что эта проблема действительно существует, достаточно в Москве в ясную ночь выйти на улицу и попытаться увидеть хотя бы какое-нибудь количество звезд. Действительно, все крупные мегаполисы — это города, в которых люди звезды вообще практически не видят. Если по Подмосковью проехать, мы увидим, что практически все дороги освещены, световое загрязнение с каждым годом становится все сильнее. Конечно, эта проблема населенных областей, населенных городов, то есть тех мест, где очень активно используется уличное освещение и другие виды подсветки. Эта проблема менее существенна в тех местах, где сухая атмосфера, потому что основной вклад в рассеяние этого освещения вносит водяной пар. То, что звезды видны где-то в Тихом океане, нам по большому счету, не так интересно. Для населения Земли в целом звезды действительно пропадают».

В отличие от большинства экологических проблем, решить вопрос со световым загрязнением нетрудно, утверждают ученые. В качестве основной меры предлагается сократить потребление электроэнергии. Также необходимо ограничить использование световой рекламы, и грамотно распределить световой поток источников света, так чтобы он не был направлен в небо.

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