$79.97-0.0285.92+0.04

Google удалила приложение Downloader из Google Play

Компания Google удалила приложение под названием «Загрузчик» (Downloader) на том основании, что приложение могло загружать веб-сайт, предположительно нарушающий авторские права. Разработчик приложения Элиас Саба считает, что это нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), и подал жалобу в Google.

Google удалила приложение Downloader из Google Play
© FBM.ru

«Загрузчик» (Downloader) — это приложение, специально разработанное для устройств Android TV, которое позволяет пользователям загружать файлы из Интернета на устройство или устанавливать подключаемый модуль веб-браузера для загрузки файлов с веб-сайтов.

Элиас Саба считает, что его приложение представляет собой простой файловый менеджер и веб-браузер и не предоставляет и не направляет пользователей к какому-либо нарушающему права контенту.

«Если заявление о возможности загрузки веб-сайта, нарушающего авторские права, является нарушением DMCA, то каждый браузер в магазине Google Play, включая собственный Chrome от Google, должен быть удален. Это нелепое утверждение и нарушение DMCA», — написал Саба в Twitter.

Решение Google удалить Downloader было основано на жалобе DMCA, поданной несколькими израильскими телекомпаниями через их юридическую фирму. В жалобе утверждается, что «Загрузчик» позволяет пользователям просматривать известный веб-сайт, нарушающий авторские права, под названием SDAROT. Этот сайт был признан виновным в нарушении авторских прав израильским и американским судами, и всем интернет-провайдерам США было приказано заблокировать этот сайт. Однако в настоящее время сайт по адресу, указанному в жалобе, по-прежнему работает должным образом.

Элиас Саба сказал, что подал жалобу в Google через консоль Google Play и форму встречного уведомления Google DMCA. Но его апелляция в Google Play Console была отклонена в течение нескольких минут, а на апелляцию в форме встречного уведомления до сих пор нет ответа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий