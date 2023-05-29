Google удалила приложение Downloader из Google Play

Компания Google удалила приложение под названием «Загрузчик» (Downloader) на том основании, что приложение могло загружать веб-сайт, предположительно нарушающий авторские права. Разработчик приложения Элиас Саба считает, что это нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), и подал жалобу в Google.

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«Загрузчик» (Downloader) — это приложение, специально разработанное для устройств Android TV, которое позволяет пользователям загружать файлы из Интернета на устройство или устанавливать подключаемый модуль веб-браузера для загрузки файлов с веб-сайтов.

Элиас Саба считает, что его приложение представляет собой простой файловый менеджер и веб-браузер и не предоставляет и не направляет пользователей к какому-либо нарушающему права контенту.

«Если заявление о возможности загрузки веб-сайта, нарушающего авторские права, является нарушением DMCA, то каждый браузер в магазине Google Play, включая собственный Chrome от Google, должен быть удален. Это нелепое утверждение и нарушение DMCA», — написал Саба в Twitter.

Решение Google удалить Downloader было основано на жалобе DMCA, поданной несколькими израильскими телекомпаниями через их юридическую фирму. В жалобе утверждается, что «Загрузчик» позволяет пользователям просматривать известный веб-сайт, нарушающий авторские права, под названием SDAROT. Этот сайт был признан виновным в нарушении авторских прав израильским и американским судами, и всем интернет-провайдерам США было приказано заблокировать этот сайт. Однако в настоящее время сайт по адресу, указанному в жалобе, по-прежнему работает должным образом.