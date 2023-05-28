Как телефону навредит быстрая зарядка: пять рисков

Сейчас многие из нас пользуются быстрой зарядкой. Но насколько эта технология вообще вредит смартфону?

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На сегодняшний день можно увидеть в продаже даже недорогие смартфоны, в комплекте с которыми идёт зарядка мощностью в 30, 60, 120 Вт. Однако если пользоваться таким блоком питания очень часто, то можно только навредить аппарату.

Вот какие проблемы в этом случае могут возникнуть.

Перегрев телефона. Быстрая зарядка может способствовать тому, что ваш смартфон будет сильно нагреваться. Да и в целом резкие скачки температуры только вредят любому устройству.

Износ батареи. Это происходит, когда более высокий уровень заряда передаётся за короткое время.

Уменьшение ёмкости аккумулятора. Объясняется это химическими процессами, которые во время быстрой зарядки происходят внутри батареи.

Вероятность повреждения батареи. Если процесс зарядки не контролировать, то это может привести к перегреву аккумулятора, его разрыву или возгоранию.