Стажер Apple улучшил будильник компании и выпустил приложение в Сеть

Будильник Apple не устроил, как минимум, Эндрю Чжэна, нового стажера Apple. Поэтому ему пришлось взять дело в свои руки. Чжэн разработал Midnight Alarm, приложения будильник, которое предлагает ряд интересных функций. И, в отличие от многих других подобных приложений в App Store, Midnight Alarm не содержит рекламы.

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Бесплатная версия приложения включает в себя функции, которых нет в предложениях Apple, такие как настраиваемые виджеты или возможность планировать будильники на определенные даты. Пользователи также могут регулировать громкость будильника независимо от мелодии звонка и пользоваться динамическими фонами, которые меняются в зависимости от времени суток.

Midnight Alarm получил специальное разрешение от Apple на использование критических оповещений, благодаря чему сигналы будильника можно услышать, даже если телефон находится в режиме без звука.