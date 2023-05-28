В Калмыкии нашли останки человека, относящиеся ко II веку до нашей эры

В Калмыкии обнаружили останки человека и предметы быта, относящиеся, предположительно, ко II веку до нашей эры. Следователи республики проводят проверку, к которой подключились археологи и антропологи, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Калмыкии.

Сообщение об обнаружении костных останков человека на территории Черноземельского района республики, которое выявили в соцсетях, нашло подтверждение. "Обнаружены фрагменты костных останков человека, предметы быта. В проведении осмотра также принимали участие заведующий отдела археологии, этнологии и антропологии Калмыцкого научного центра Российской академии наук, представители управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия, межмуниципального отдела МВД России "Лаганский". Проведено обследование места расположения обнаруженных предметов. По предварительным данным, они относятся к постсарматскому периоду (II век до нашей эры)", - говорится в сообщении.