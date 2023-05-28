$79.97-0.0285.92+0.04

В Калмыкии нашли останки человека, относящиеся ко II веку до нашей эры

В Калмыкии обнаружили останки человека и предметы быта, относящиеся, предположительно, ко II веку до нашей эры. Следователи республики проводят проверку, к которой подключились археологи и антропологи, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Калмыкии.

В Калмыкии нашли останки человека, относящиеся ко II веку до нашей эры
© РИА Новости

Сообщение об обнаружении костных останков человека на территории Черноземельского района республики, которое выявили в соцсетях, нашло подтверждение. "Обнаружены фрагменты костных останков человека, предметы быта. В проведении осмотра также принимали участие заведующий отдела археологии, этнологии и антропологии Калмыцкого научного центра Российской академии наук, представители управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия, межмуниципального отдела МВД России "Лаганский". Проведено обследование места расположения обнаруженных предметов. По предварительным данным, они относятся к постсарматскому периоду (II век до нашей эры)", - говорится в сообщении.

Назначена экспертиза для установления времени захоронения, причин смерти человека. По результатам проверки будет принято решение, добавили в пресс-службе ведомства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий