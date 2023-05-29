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Топовый смартфон Meizu 20 с «кинотеатральным» экраном появился в продаже

Meizu объявила о начале продаж на новый смартфон компании — Meizu 20 Infinity Unbounded Edition.

Стартовали предзаказы на смартфон Meizu 20 с «кинотеатральным» экраном
© Ferra.ru
Пока что речь идёт о предзаказах, которые сменятся ритейловыми продажами уже 12 июня. Уже известны цены на различные конфигурации устройства. Они следующие:
  • 12/256 ГБ за $890;
  • 12/512 ГБ за $1030;
  • 16 ГБ/1 ТБ за $1200.

В основе Meizu 20 Infinity Unbounded Edition лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. При этом дисплей у устройства 6,79-дюймовый, выполненный по технологии OLED.

Экран имеет переменную частоту обновления до 120 Гц благодаря стандарту LTPO. При этом его цветовая глубина составляет 10 бит. Но отличительная особенность новинки — «кинотеатральный» экран. Такое название он получил благодаря соотношению сторон 21:9.

Из прочего стоит отметить аккумулятор на 4800 мАч и быструю проводную зарядку на 65 Вт.

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