Стартовали предзаказы на смартфон Meizu 20 с «кинотеатральным» экраном

Meizu объявила о начале продаж на новый смартфон компании — Meizu 20 Infinity Unbounded Edition.

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12/256 ГБ за $890;

12/512 ГБ за $1030;

16 ГБ/1 ТБ за $1200. Пока что речь идёт о предзаказах, которые сменятся ритейловыми продажами уже 12 июня. Уже известны цены на различные конфигурации устройства. Они следующие:

В основе Meizu 20 Infinity Unbounded Edition лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. При этом дисплей у устройства 6,79-дюймовый, выполненный по технологии OLED.

Экран имеет переменную частоту обновления до 120 Гц благодаря стандарту LTPO. При этом его цветовая глубина составляет 10 бит. Но отличительная особенность новинки — «кинотеатральный» экран. Такое название он получил благодаря соотношению сторон 21:9.