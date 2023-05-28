В России подешевел iPhone 13 mini

«Смартфон iPhone 13 mini понравится тем, кто устал от "лопат". Компактный телефон выпустили в 2021 году, но он до сих пор остается актуальным. При этом цена устройства снижается», — прокомментировали снижение цен на девайс на российском рынке журналисты портала.