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В России подешевел iPhone 13 mini

Стоимость смартфона iPhone 13 mini снизилась в России. Об этом Mail.ru.

В России подешевел iPhone 13 mini
© globallookpress.com

Согласно каталогу медиа, компактный аппарат, оцененный осенью 2021 года в 70 тысяч рублей, подешевел до 60 тысяч рублей. Специалисты издания отметили, что речь идет о базовой модификации устройства, имеющей 128 гигабайт встроенной памяти.

«Смартфон iPhone 13 mini понравится тем, кто устал от "лопат". Компактный телефон выпустили в 2021 году, но он до сих пор остается актуальным. При этом цена устройства снижается», — прокомментировали снижение цен на девайс на российском рынке журналисты портала.

Аппарат iPhone 13 mini получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также телефон имеет аккумулятор емкостью 2438 миллиампер-часов.

В конце марта стало известно, что на российском рынке подешевел iPhone 12 mini. Оцененный на старте продаж минимум в 70 тысяч рублей аппарат оказался доступен за 45 тысяч рублей.

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