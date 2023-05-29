В Египте обнаружили мастерские для создания мумий

Министерство по делам древностей Египта сообщило об открытии древних мастерских и гробниц, которые расположенных в некрополе Саккара, который является частью древней столицы Мемфиса. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

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Мастерские использовались для мумификации людей и священных животных. Они восходят к 30-й династии фараонов, с 380 до 343 года до нашей эры, и периоду Птолемеев, с 305 по 30 год нашей эры.

Одна из мастерских, оборудованная для изготовления человеческих мумий, имеет прямоугольную форму. Она разделена на несколько помещений, где расположены каменные плиты длиной два метра, куда укладывали трупы для бальзамирования. Каждая плита имеет длину два метра и ширину 50 сантиметров. В мастерских также были обнаружены канопы, куда помещали внутренние органы, ритуальные сосуды и другие предметы, которые использовались для мумификации.

Другие мастерские с похожей планировкой предназначались для мумификации священных животных. Археологи обнаружили пять плит другой формы, чем те, что находились в комнате для бальзамирования людей.