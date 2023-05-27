Стали известны причины крушения японского лунного модуля Hakuto-R

Разработчики японской компании ispace объяснили причину крушения лунного модуля Hakuto-R. По имеющимся данным, это произошло из-за неверной оценки высоты.

Модуль пролетал над утесом и ошибся в оценке расстояния до поверхности Луны, уточняет РИА Новости. Он начал снижаться. После двух минут спуска у модуля кончилось топливо, и он рухнул на поверхность.

В компании, однако, отметили, что планируют учесть ошибки и снова отправить модуль на Луну в следующем году.