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Украинские хакеры атаковали сайт МИД Абхазии

Украинская хакерская группа совершила атаку на сайт МИД Абхазии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Украинские хакеры атаковали сайт МИД Абхазии
© РИА Новости

«Сегодня в 15:00 мск украинская хакерская группа IT Army of Ukraine совершила DoS-атаку на официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Абхазия», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что по данной причине сайт не функционирует, специалисты работают над его восстановлением.

Ранее хакерская группа RaHDit заявила, что раскрыла связанную с Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ сетку каналов в российском сегменте Telegram.

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