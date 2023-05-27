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В России создали производящую «мозги» для беспилотников нейросеть

Российские специалисты разработали нейросеть, генерирующую модули искусственного интеллекта для беспилотников. Они, в частности, помогают аппарату исследовать местность.

В России создали производящую «мозги» для беспилотников нейросеть
© ferra.ru

Специалисты из компании «Конструкторское бюро 3303» и Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Мобильные накопители энергии» на базе МФТИ разработали нейросеть, которая создает портативные модули искусственного интеллекта для беспилотников.

Архитектура разработанной российскими исследователями системы состоит из двух частей — программной и аппаратной. В последнюю входят несколько чипов на специальной подложке. Новый подход помог увеличить быстродействие и снизить энергопотребление комплекса.

Создаваемые гибридной нейросетью нового поколения модули могут, в частности, анализировать данные о местности в режиме реального времени. Нейросеть уже начали внедрять несколько индустриальных заказчиков, в том числе в сферах систем автономного управления для беспилотной техники и умных сенсоров.

По мнению разработчиков, их нейросеть поможет большему внедрению искусственного интеллекта в области разработки российских беспилотников. Создаваемые ею элементы ИИ просты в обучении, подчеркивают они.

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