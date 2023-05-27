Найдена неизвестная древняя цивилизация, наводившая ужас на римлян

Итальянские подводные археологи провели исследования в районе города Поццуоли в регионе Кампания, где смогли найти древний храм, возведённый в честь бога Дузареса.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Храм сильно отличается тем, что относится к набатейской культуре, а не к римской. Набатеи представляли собой древний народ, который достиг высокой мощи и влияния, что позволяло соперничать даже с римлянами.

Нужно отметить тот факт, что набатейское царство после себя оставило огромное количество исторических памятников, среди которых есть монументальные сооружения, а также предметы повседневного использования. Всё это говорит о развитости и культурном богатстве данной цивилизации.