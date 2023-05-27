На Карибах нашли древнее вино

Учёные из Лестерского университета в Великобритании провели экспедицию на территории острова Мона, который находится в пределах Карибского бассейна. В результате исследователями были найдены керамические сосуды с остатками вина.

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Для того, чтобы изучить находку, был проведен молекулярный анализ, в ходе которого стало ясно, что внутри сосудов содержалось вино. Как отмечают эксперты, кувшины с вином были доставлены на остров испанскими колонистами в конце XIV века.