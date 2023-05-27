Роботам связали свитер – так они получили чувство осязания

Ученые из Университета Карнеги-Меллон разработали высокотехнологичный свитер под названием RobotSweater, который позволяет промышленным роботам ощущать физический контакт с предметами или людьми.

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Команда под руководством доцентов Джеймса МакКанна и Чанлю Лю создала одежду из трех слоев материала. Верхний и нижний слои сделаны из обычной нейлоновой пряжи с полосами из металлизированных токопроводящих нитей, а средний слой представляет собой изолирующую сетку.

Когда на свитер RobotSweater оказывается давление, токопроводящие полоски соединяются через отверстия в сетке, замыкая цепь и генерируя электрический сигнал. Этот сигнал помогает определить место приложения давления на тело робота. Технология позволяет роботам реагировать, останавливая движение при обнаружении физического контакта.