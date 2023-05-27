Роботам связали свитер – так они получили чувство осязания
Ученые из Университета Карнеги-Меллон разработали высокотехнологичный свитер под названием RobotSweater, который позволяет промышленным роботам ощущать физический контакт с предметами или людьми.
Команда под руководством доцентов Джеймса МакКанна и Чанлю Лю создала одежду из трех слоев материала. Верхний и нижний слои сделаны из обычной нейлоновой пряжи с полосами из металлизированных токопроводящих нитей, а средний слой представляет собой изолирующую сетку.
Когда на свитер RobotSweater оказывается давление, токопроводящие полоски соединяются через отверстия в сетке, замыкая цепь и генерируя электрический сигнал. Этот сигнал помогает определить место приложения давления на тело робота. Технология позволяет роботам реагировать, останавливая движение при обнаружении физического контакта.
Кроме того, исследователи изучают возможность использования команд, связанных с проведением пальцем по свитеру и его касанием, аналогично сенсорному экрану. Гибкость свитера RobotSweater позволяет использовать его на деталях робота, на которых невозможно разместить жесткие датчики.