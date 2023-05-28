Apple скоро закроет свой бесплатный фото-сервис

Компания Apple объявила о прекращении работы сервиса «Мой фотопоток» 26 июля 2023 года. Эта бесплатная услуга, доступная с момента запуска iCloud в 2011 году, позволяла пользователям загружать в iCloud фотографии и видео с устройств Apple за последние 30 дней.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В отличие от iCloud Фото, содержимое, загруженное через Мой фотопоток, не засчитывалось в лимит хранилища пользователя, хотя оно и не сохранялось в полном разрешении.

Начиная с 26 июня 2023 года, Мой фотопоток больше не будет автоматически загружать новые фотографии в iCloud.