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7 минут назад

Apple скоро закроет свой бесплатный фото-сервис

Ferra.ruиещё 1

Компания Apple объявила о прекращении работы сервиса «Мой фотопоток» 26 июля 2023 года. Эта бесплатная услуга, доступная с момента запуска iCloud в 2011 году, позволяла пользователям загружать в iCloud фотографии и видео с устройств Apple за последние 30 дней.

Apple скоро закроет свой бесплатный фото-сервис
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В отличие от iCloud Фото, содержимое, загруженное через Мой фотопоток, не засчитывалось в лимит хранилища пользователя, хотя оно и не сохранялось в полном разрешении.

Начиная с 26 июня 2023 года, Мой фотопоток больше не будет автоматически загружать новые фотографии в iCloud.

Apple советует пользователям сохранить конкретные изображения в памяти своего устройства до 26 июля, чтобы обеспечить к ним доступ в будущем. Компания рекомендует использовать iCloud Фото в качестве предпочтительного метода сохранения актуальных фотографий и видео на всех устройствах.

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