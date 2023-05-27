Штат США защитил космические компании от суда, если экипаж ракеты умрет

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал новый законопроект, предоставляющий юридическую защиту частным космическим компаниям в случае травм или смерти членов экипажа во время полетов.

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Закон об ответственности субъектов космических полетов освобождает космические компании от ответственности при определенных обстоятельствах. Такие компании, как SpaceX, принадлежащая Илону Маску, и Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, теперь будут защищены от гражданских исков, связанных с благополучием членов их экипажей.

Так, законодательство не будет защищать компании в случаях грубой халатности или умышленного причинения вреда членам экипажа. Члены экипажа должны будут подписать отказ от ответственности, признавая риски, связанные с космическими полетами, что освобождает компании от ответственности при соблюдении определенных условий.