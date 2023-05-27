Стало известно о перерасходе средств на двигатели сверхтяжелой ракеты США

Перерасход средств на двигатели Aerojet Rocketdyne RS-25 и твердотопливные ускорители компании Northrop Grumman, предназначенные для сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), составил шесть миллиардов долларов. Об этом стало известно ArsTechnica.

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Издание ссылается на НАСА Пола Мартина, согласно которому модернизация и производство силовых агрегатов привели не только к превышению стоимости программы SLS, но и к отставанию ее от первоначального графика более чем на шесть лет.

«Это означает, что один только перерасход силовой установки ракеты SLS обходится космическому агентству примерно в столько же, сколько оно потратит на разработку двух многоразовых лунных посадочных модулей — SpaceX Starship и Blue Origin Blue Moon», — говорится в публикации.

Согласно Мартину, перерасход средств на двигатели SLS может угрожать программе Artemis, предполагающей возвращение США на Луну.