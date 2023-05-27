Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в ЕС
Социальная сеть Twitter будет обязана «бороться с дезинформацией» в рамках нового закона ЕС. У соцсети не получится «сбежать», после выхода из добровольного кодекса. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он напомнил, что в Twitter недавно заявили, что перестанут соблюдать добровольный кодекс, в котором прописаны практики борьбы с дезинформацией в Евросоюзе. Однако аналогичные обязательства у соцсети останутся, поскольку Брюссель вводит новый закон.
«Помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией с 25 августа станет юридическим обязательством в соответствии с Законом о цифровых услугах», - написал Бретон в Twitter.
Пять лет назад Google, Microsoft и Twitter по настоянию ЕС подписали добровольный кодекс борьбы с дезинформацией.
Новый владелец Twitter Илона Маск провозгласил борьбу с цензурой и свободу слова главными критериями своей политики. Это вызвало беспокойство властей ЕС относительно «дезинформации» и «манипуляций».