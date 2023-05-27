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Компания Xiaomi выпустила фен Mijia H501 за 3,4 тыс. руб. в стиле дорогого Dyson

Компания Xiaomi представила в Китае фен Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai, который представляет собой аналог фена Dyson Supersonic. Об этом сообщает портал iXBT.

Xiaomi представила «убийцу» дорогого фена Dyson
© Газета.Ru

Особенностью Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai является высокая мощность двигателя и эффективность при относительно низком уровне шума. Утверждается, что фен Xiaomi способен высушить короткие волосы всего за одну минуту. При этом на сушку длинных волос по заявлению производителя у новинки уходит около пяти минут.

Двигатель фена способен разгоняться до 110 тыс. оборотов в минуту. Скорость регулируется тумблером на рукоятке. Там же находится кнопка для изменения температуры воздуха: Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai способен выдувать холодный, теплый или горячий воздух.

Уточняется, что фен оснащен системой шумоподавления и защитой от перегрева, а также весит 345 граммов.

Новинка Xiaomi уже продается в Китае на платформе JD.com по цене от 299 юаней (примерно 3,4 тыс. руб. по курсу на 27 мая 2023 года). Для сравнения: фены Dyson из серии Supersonic продаются в среднем за $350-600 (28-47 тыс. руб. по курсу на 27 мая 2023 года).

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