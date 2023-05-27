Xiaomi представила «убийцу» дорогого фена Dyson

Компания Xiaomi выпустила фен Mijia H501 за 3,4 тыс. руб. в стиле дорогого Dyson
Компания Xiaomi представила в Китае фен Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai, который представляет собой аналог фена Dyson Supersonic. Об этом сообщает портал iXBT.
Особенностью Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai является высокая мощность двигателя и эффективность при относительно низком уровне шума. Утверждается, что фен Xiaomi способен высушить короткие волосы всего за одну минуту. При этом на сушку длинных волос по заявлению производителя у новинки уходит около пяти минут.
Двигатель фена способен разгоняться до 110 тыс. оборотов в минуту. Скорость регулируется тумблером на рукоятке. Там же находится кнопка для изменения температуры воздуха: Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai способен выдувать холодный, теплый или горячий воздух.
Уточняется, что фен оснащен системой шумоподавления и защитой от перегрева, а также весит 345 граммов.
Новинка Xiaomi уже продается в Китае на платформе JD.com по цене от 299 юаней (примерно 3,4 тыс. руб. по курсу на 27 мая 2023 года). Для сравнения: фены Dyson из серии Supersonic продаются в среднем за $350-600 (28-47 тыс. руб. по курсу на 27 мая 2023 года).