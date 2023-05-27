Стало известно, зачем вживлять электроды в мозг

Имплантация в мозг электродов поможет парализованным людям, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» главред портала «Нейроновости» Алексей Паевский.

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Ранее СМИ сообщили, что фирма Neuralink американского бизнесмена Илона Маска получила официальные разрешение на испытания по вживлению чипов людям.

Эксперт пояснил, что процедуру имплантации не следует называть чипированием, так как никакие чипы при ней не вводятся.

По его мнению, операция «представляет собой введение в мозг электродов, которые считывают его активность». Процедура предназначается для парализованных людей, отметил аналитик.

Хирурги, специалисты по операциям на мозге, вживляют в часть коры, отвечающую за управление конечностями, движение, массив электродов. Далее поступающие паттерны активности расшифровывает компьютер и преобразует их в команды для протезов, пояснил Паевский.