$79.97-0.0285.92+0.04

Стало известно, зачем вживлять электроды в мозг

Имплантация в мозг электродов поможет парализованным людям, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» главред портала «Нейроновости» Алексей Паевский.

Стало известно, зачем вживлять электроды в мозг
© Pixabay

Ранее СМИ сообщили, что фирма Neuralink американского бизнесмена Илона Маска получила официальные разрешение на испытания по вживлению чипов людям.

Эксперт пояснил, что процедуру имплантации не следует называть чипированием, так как никакие чипы при ней не вводятся.

По его мнению, операция «представляет собой введение в мозг электродов, которые считывают его активность». Процедура предназначается для парализованных людей, отметил аналитик.

Хирурги, специалисты по операциям на мозге, вживляют в часть коры, отвечающую за управление конечностями, движение, массив электродов. Далее поступающие паттерны активности расшифровывает компьютер и преобразует их в команды для протезов, пояснил Паевский.

Эксперименты проводятся по всей планете, так как у этой технологии есть значительные перспективы, резюмировал эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий