$79.97-0.0285.92+0.04

Разработан нано-«компьютер» на основе белка

Исследователи из штата Пенсильвания совершили значительный прорыв, создав первое нановычислительное средство на основе белка. Эта разработка приближает человечество к созданию клеточной терапии нового поколения для лечения таких заболеваний, как диабет и рак, сообщают исследователи.

Разработан нано-«компьютер» на основе белка
© Ferra.ru

В отличие от традиционных методов, которые полагаются на экспрессию или подавление белков внутри клеток, команда разработала белки, которые непосредственно производят желаемое действие. Благодаря интеграции двух сенсорных доменов целевой белок реагирует на свет и препарат рапамицин, соответствующим образом изменяя свою ориентацию.

Тестируя препарат на живых клетках, исследователи наблюдали изменения в ориентации клеток в зависимости от порядка поступления стимулов. Это доказательство концепции открывает возможности для создания более сложных «нанокомпьютерных» агентов с несколькими «запросами» и результатами, которые потенциально могут влиять на клеточное поведение, такое как миграция, экспрессия генов и иммунный ответ.

Команда предполагает, что эта технология станет основой для будущих клеточных методов лечения аутоиммунных заболеваний, вирусных инфекций, нервных травм и рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий