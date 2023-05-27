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Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях

Американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Об этом сообщает Sky News.

Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях
© Reuters

Миллиардер заявил, что во всем мире искусственный интеллект будут использовать, прежде всего, для разработки оружия.

«Наличие совершенного оружия на поле боя, реагирующего быстрее, чем любой человек, — это действительно то, на что способен искусственный интеллект», — сказал он.

Маск подчеркнул, что основная модель использования нейросетей военными будет заключаться в управлении армиями дронов.

«Будущие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотных летательных аппаратов, будут во многом войнами дронов под управлением ИИ», — отметил предприниматель.

В конце марта Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для общества и человечества.

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