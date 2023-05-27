Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях

Американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Об этом сообщает Sky News.

Миллиардер заявил, что во всем мире искусственный интеллект будут использовать, прежде всего, для разработки оружия.

«Наличие совершенного оружия на поле боя, реагирующего быстрее, чем любой человек, — это действительно то, на что способен искусственный интеллект», — сказал он.

Маск подчеркнул, что основная модель использования нейросетей военными будет заключаться в управлении армиями дронов.

«Будущие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотных летательных аппаратов, будут во многом войнами дронов под управлением ИИ», — отметил предприниматель.