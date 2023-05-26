Названа стоимость нового дешевого смартфона Redmi в России

Китайская компания Xiaomi анонсировала продажи нового смартфона Redmi в России. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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Аппарат Xiaomi Redmi Note 12S в базовом варианте с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти оценили в 21 990 рублей. Старшая версия устройства, получившая 8 и 256 гигабайт памяти, будет стоить 24 990 рублей.

Выпущенный в конце апреля дешевый аппарат получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей, поддержку обновления частоты экрана 90 герц, максимальную яркость 1000 нит. Устройство имеет процессор Mediatek Helio G96, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу.

Redmi Note 12S вышел с тройной камерой с ведущим сенсором разрешением 108 мегапикселей. Также камера оснащена дополнительными объективами на 8 и 2 мегапикселя. Гаджет поддерживает запись видео в разрешении 1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Спереди расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 ватта. На боковой кнопке устройства расположен дактилоскопический сенсор.