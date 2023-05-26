Маск пришел в ярость из-за массовых сбоев в Twitter

Глава Twitter Илон Маск пришел в ярость из-за многочисленных сбоев в работе соцсети во время онлайн-эфира в режиме Spaces с участием губернатора Флориды, кандидата в президенты США Рона ДеСантиса. Об этом сообщает Platformer со ссылкой на источники внутри компании.

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«Илон Маск был в ярости из-за проблем, с которыми столкнулась его платформа в среду, 24 мая. Однако самое важное, что нужно знать о технических проблемах Spaces: за последние несколько месяцев Маск сократил команду из 100 сотрудников до трех человек», — рассказал один из инсайдеров.

По словам источников, Маск был явно расстроен и раздражен проблемами, связанными с постоянными сбоями в работе соцсети.

Пользователи отмечали, что Twitter регулярно выходил из строя во время общения Маска с ДеСантисом. Эфир был запущен более чем на 20 минут позже запланированного из-за технических сбоев. По неофициальной версии, трансляцию смогли посмотреть около 700 тыс. пользователей.

Три сотрудника Twitter рассказали газете The New York Times, что внутри компании беспокоились о том, сможет ли платформа обрабатывать весь трафик.

«Spaces были в значительной степени прототипом, а не готовым продуктом. Это бета-тест, который никогда не заканчивался», — отметил один из работников соцсети.