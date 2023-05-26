$79.97-0.0285.92+0.04

Это не НЛО: над Австралией взорвался зелёный метеор с яркой вспышкой и мощным звуком

Над западным пригородом Аделаиды, городом Кройдоном в Южной Австралии, взорвался огненный зелёный шар. Вспышку было видно за несколько километров от эпицентра, а звук слышали за 100 км.

Над Австралией взорвался зелёный метеор с яркой вспышкой и мощным звуком
© ferra.ru

Многие люди приняли объект за НЛО, но, как объяснил астрофизик из Австралийского национального университета в Канберре Брэд Такер, это болид — яркий метеор. Несмотря на кажущуюся крупность метеора, это маленький объект от 0,5 до 1 метра в поперечнике, двигавшийся, вероятно, со скоростью до 150 тысяч км/ч.

Учёный отметил, что болиды взрываются, как правило, в атмосфере Земли в силу трения, из-за которого камень мгновенно разрушается с огромной силой, создающей мощный звук. Также из-за трения метеор светится.

Обычно болиды при входе в атмосферу излучают жёлтый или белый свет. А в данном случае зелёное свечение было обусловлено наличием в метеоре высокой концентрации железа и никеля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий