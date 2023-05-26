Над Австралией взорвался зелёный метеор с яркой вспышкой и мощным звуком

Над западным пригородом Аделаиды, городом Кройдоном в Южной Австралии, взорвался огненный зелёный шар. Вспышку было видно за несколько километров от эпицентра, а звук слышали за 100 км.

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Многие люди приняли объект за НЛО, но, как объяснил астрофизик из Австралийского национального университета в Канберре Брэд Такер, это болид — яркий метеор. Несмотря на кажущуюся крупность метеора, это маленький объект от 0,5 до 1 метра в поперечнике, двигавшийся, вероятно, со скоростью до 150 тысяч км/ч.

Учёный отметил, что болиды взрываются, как правило, в атмосфере Земли в силу трения, из-за которого камень мгновенно разрушается с огромной силой, создающей мощный звук. Также из-за трения метеор светится.