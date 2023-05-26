В Windows 11 станет проще найти пароль от Wi-Fi

Microsoft упростит просмотр пароля от Wi-Fi-сети, к которой компьютер подключён в данный момент. Такая функция уже доступна в тестовой сборке Windows 11 23466.

Как сообщается, для просмотра пароля от W-Fi нужно будет перейти в раздел «Параметры», после этого — в раздел «Сеть и Интернет», затем выбрать пункт «Wi-Fi» и опцию «Управление известными сетями». В открывшемся окне можно будет просмотреть список всех сохранённых Wi-Fi-сетей, затем нужно выбрать целевую и нажать кнопку «Просмотреть ключ беспроводной сети Wi-Fi».