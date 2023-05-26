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В Windows 11 станет проще найти пароль от Wi-Fi

Microsoft упростит просмотр пароля от Wi-Fi-сети, к которой компьютер подключён в данный момент. Такая функция уже доступна в тестовой сборке Windows 11 23466.

В Windows 11 станет проще найти пароль от Wi-Fi
© ferra.ru

Как сообщается, для просмотра пароля от W-Fi нужно будет перейти в раздел «Параметры», после этого — в раздел «Сеть и Интернет», затем выбрать пункт «Wi-Fi» и опцию «Управление известными сетями». В открывшемся окне можно будет просмотреть список всех сохранённых Wi-Fi-сетей, затем нужно выбрать целевую и нажать кнопку «Просмотреть ключ беспроводной сети Wi-Fi».

Сейчас в Windows 11 просматривать такой пароль неудобно. Приходится открывать свойства подключения, а во вкладке «Безопасность» включать опцию «Показать символы». А чтобы увидеть пароли от неактивных Wi-Fi-сетей, придётся отрыть командную строку и активировать команду «netsh».

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