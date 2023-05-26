Билл Гейтс заявил о скором исчезновении Google и Amazon

Билл Гейтс заявил о скором исчезновении поисковика Google и маркетплейса Amazon из-за ИИ
Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что лучшая компания в области искусственного интеллекта создаст персонального цифрового агента, который сможет выполнять задачи для людей, заменив им другие сервисы. Об этом он рассказал на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско на тему ИИ, сообщает телеканал CNBC.
По мнению миллиардера, помощник с искусственным интеллектом, которого корпорациям еще предстоит разработать, сможет понять потребности и привычки человека и поможет ему получать всю необходимую информацию. Гейтс сказал, что есть шанс 50 на 50, что победителем в гонке ИИ сможет стать либо стартап, либо технологический гигант.
«Я буду разочарован, если Microsoft не займет это место. В то же время я впечатлен парой стартапов, в том числе Inflection», — добавил предприниматель. Гейтс имеет в виду Inflection.AI, соучредителем которой является бывший исполнительный директор DeepMind Мустафа Сулейман.
По словам Гейтса, потребуется некоторое время, прежде чем этот цифровой агент будущего с ИИ будет готов к массовому использованию.
В середине мая Билл Гейтс выступил перед студентами Университета Северной Аризоны, посоветовав им найти правильный баланс между личной жизнью и работой.