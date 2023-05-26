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Глава Nvidia за сутки разбогател на $6,5 млрд

У Nvidia был замечательный день: ее акции подскочили на 24% до рекордного уровня после впечатляющего квартального отчета о прибыли и растущего спроса на ИИ-чипы. В выигрыше от этого скачка оказался Дженсен Хуанг, миллиардер, основатель и генеральный директор Nvidia, состояние которого за один день взлетело на 6,5 миллиарда долларов.

Глава Nvidia за сутки разбогател на $6,5 млрд
© ferra.ru

Состояние Хуанга, которому принадлежит около 3% акций Nvidia, оценивается в 34 миллиарда долларов, что делает его 37-м самым богатым человеком в мире.

Спрос на мощные чипы Nvidia стремительно растет, особенно в отраслях, основанных на ИИ, где обработка больших и сложных данных имеет решающее значение. Такие известные компании, как Google, Amazon и Mercedes-Benz, полагаются на технологии Nvidia для своих приложений ИИ.

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