Употребление винограда изменило микробиом кишечника

Ученые из Университета Западной Новой Англии обнаружили, что употребление винограда изменяет микробиом кишечника, улучшая здоровье. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования авторы сосредоточились на влиянии винограда на микробиом кишечника. Известно, что в этом органе находятся миллиарды микроорганизмов, воздействующих на общее состояние здоровья. На протяжении восьми недель специалисты анализировали состав микробиома у 29 мужчин (возраст 24-55 лет) и женщин (возраст 29-53 года). Участников попросили на две недели ограничить свой рацион, затем две недели употреблять виноград (эквивалентно трем порциям ягоды в день), а после чего снова не употреблять его.

Анализ показал, что количество бактерий в кишечнике, уровень ферментов и биологические пути после употребления винограда изменились, и это положительно сказалось на состоянии сердца, толстой кишки, мозга, кожи и общих показателях здоровья.