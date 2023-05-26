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44 минуты назад

В РФ начали испытывать мощный плазменный ракетный двигатель

Мария Иванова

В лаборатории плазменных ракетных двигателей Института ЛаПлаз при МИФИ стартовали огневые испытания плазменного ракетного двигателя LENA (Linear Electromagnetic Nonstationary Accelerator). Об этом сообщается на сайте МИФИ.

В РФ начали испытывать мощный плазменный ракетный двигатель
Фото: mephi.rumephi.ru

В сообщении подчеркивается, что речь идет об испытаниях первого прототипа LENA.

По словам разработчиков, новый двигатель должен стать на порядок более мощным по сравнению с предыдущей разработкой, установкой VERA - несколько десятков ватт против нескольких ватт.

Кроме того, двигатель LENA должен продемонстрировать лучшие показатели тяги и запаса рабочего тела, а также повышенный удельный импульс.

В МИФИ подчеркнули, что от других абляционных импульсных плазменных двигателей LENA отличается наличием магнитной системы. Сейчас разработчики занимаются оптимизацией этой системы и уже испытали несколько вариантов магнитной конфигурации.

Предыдущая разработка института, двигатели VERA, приводят в движение на орбите кубсаты (малые и очень легкие спутники). Их тестирование завершилось весной 2022 года, а в августе того же года на орбите появились первые наноспутники с VERA. Благодаря плазменным двигателям спутники способны выполнять длительные маневры.

Двигатели LENA смогут приводить в движение гораздо более тяжелые спутники массой от десяти до ста килограммов.

Наука и техника,МИФИ,
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