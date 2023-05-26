Ученые обнаружили двойную звездную систему с аномалией

Европейским астрометрическим спутником Gaia была обнаружена необычная двойная звездная система, один из объектов которой может состоять из темной материи. Об этом пишет 3DNews.

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Астрономы на основе собранных данных выяснили, что звезда и ее невидимый партнер вращаются вокруг на расстоянии 1,4 астрономических единиц, что сравнимо с расстоянием между Солнцем и Марсом. Полный оборот они проходят за 188 дней.

Изначально предполагалось, что невидимым объектом может быть черная дыра, но она должна была образоваться после «филигранного» взрыва, который не привел к разрушению соседки на таком близком расстоянии.

Подобный сценарий с большим трудом укладывается в известные ученым модели поведения наблюдаемых двойных систем, поэтому было высказано предположение, что на самом деле один из объектов представляет собой скопление частиц темной материи.

«Некоторые теории допускают, что темная материя может собираться в сгустки планетарного и звездного масштабов. Это обосновывает вероятность развития одного из таких сценариев, когда темное вещество собралось в компактный объект типа звезды», - отмечает издание.